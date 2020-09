Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach versuchter räuberischer Erpressung

Ratzeburg (ots)

03. September 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.09.2020 - Lauenburg

Am 02.09.2020 wurde ein 49-jähriger Lauenburger Opfer einer versuchten räuberischen Erpressung.

Gegen 13.40 Uhr sprach ein unbekannter Täter den Geschädigten an einer Bushaltestelle in der Lütauer Chaussee in Lauenburg an. Nach einem kurzen vertrauensaufbauenden Gespräch gingen beide in Richtung Friedhof. Dort wurde der 49-jährige zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Um dieser Aufforderung Nachdruck zu verleihen, hielt der Täter ein Messer in der Hand.

Dem Lauenburger gelang es, sich sofort vom Geschehensort abzusetzen, ohne Bargeld zu übergeben.

Laut Angaben des 49-jährigen hat es sich bei dem Täter um einen fließend Deutsch sprechenden, etwa 20 Jahre alten, ca. 180 cm großen, athletischen Mann gehandelt. Er soll ein südeuropäisches Erscheinungsbild aufweisen und schwarze Haare, einen sog. Sidecut, getragen haben. Zur Tatzeit soll er bekleidet mit einem hellen Strickpullover und einer hellen langen Hose gewesen sein.

Die Kriminalpolizei in Geestacht hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zur Tat und zum gesuchten Täter machen können. Hinweise an die Beamten bitte unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

