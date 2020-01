Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 01.01.2020 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Körperverletzungen in der Silvesternacht

Im Laufe der Silvesternacht kam es zu drei Körperverletzungsdelikten im Stadtgebiet von Salzgitter-Lebenstedt. Gegen 23:05 Uhr kam es zu einer ersten Auseinandersetzung in einer Gaststätte in der Neißestraße. Hier waren zwei Männer in Streit geraten, woraufhin ein 41-jähriger Mann aus Salzgitter seinen 57-jährigen Widersacher durch einen Wurf mit einem Aschenbecher aus Glas attackierte. Das Opfer wurde glücklicherweise nur geringfügig verletzt. Gegen 00:30 Uhr kam es zu handfesten Nachbarschaftsstreitigkeiten in der Erich-Ollenhauer-Straße. Hier waren eine 75-jährige Frau, eine 28-jährige Frau und ein 32-jähriger Mann, allesamt aus Salzgitter, aufgrund von Unstimmigkeiten über das Abbrennen von Feuerwerkskörpern in Streit geraten. Dieser mündete in gegenseitige Beleidigungen und ein Gerangel mit leichten Kratzverletzungen. Die streitenden Parteien wurden schließlich getrennt. Eine weitere Körperverletzung ereignete sich um 02:30 Uhr vor einem Wohnhaus in der Neißestraße. Hier kam gerade ein Paar (30 und 36 Jahre alt) von einer Silvesterfeier nach Hause. Vor der Haustür wartete bereits der 28-jährige ehemalige Lebenspartner der Frau auf das Paar und attackierte die beiden Personen durch Schläge ins Gesicht. Anschließend flüchtete der namentlich bekannte Mann vom Tatort. Die beiden Opfer wurden leicht verletzt, zudem wurde die Scheibe einer Haustür beschädigt.

Sachbeschädigungen durch Feuer in der Silvesternacht

Zudem kam es zu einigen Sachbeschädigungen durch Feuer, welche mutmaßlich durch Feuerwerkskörper verursacht wurden. Bereits um 18:50 Uhr wurde ein Mülleimer im Bereich des Hüttenrings durch einen Feuerwerkskörper entzündet. Der Mülleimer wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Um 00:30 Uhr kam es zum Brand von zwei Altkleidercontainern im Bereich Riesentrapp und Schumannstraße. Beide Container wurden vollständig zerstört und schließlich durch die Feuerwehr abgelöscht. Der Schaden wird hier auf insgesamt 1200 Euro geschätzt.

Kellerbrand in Mehrfamilienhaus 38226 Salzgitter, Alter Mühlenweg Dienstag, 31.12.19, ca. 20:10 Uhr

Zu einem Brand in dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Alten Mühlenweg kam es bereits am frühen Silvesterabend. Hier war auf bislang unbekannte Art und Weise Müll in einer Kellernische in Brand geraten. Dieser konnte zügig durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass es weder zu Personen- noch zu Gebäudeschaden kam. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Wettbüro 38226 Salzgitter, Berliner Straße Mittwoch, 01.01.20, ca. 00:40 Uhr

Schon früh im neuen Jahr kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Wettbüro in der Berliner Straße. Der Betreiber des Wettbüros war über sein Smartphone über eine Alarmauslösung informiert worden. Vor Ort konnte er schließlich selbst auf einen unmittelbar flüchtenden Einbrecher treffen. Der Wettbürobetreiber und ein weiterer Zeuge nahmen die fußläufige Verfolgung auf und konnten den Täter zwischenzeitlich stellen, eh diesem dann schließlich doch die Flucht gelang. Immerhin konnte der Betreiber noch ein Foto vom Täter anfertigen. Im Rahmen der Tatortaufnahme wurde festgestellt, dass sich der Täter über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten des Wettbüros verschafft hatte und hier vergeblich versuchte, zwei Automaten aufzuhebeln, ehe er durch den Betreiber gestört wurde. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Insbesondere aufgrund des Fotos liegen konkrete Hinweise auf die Personalien des Täters vor. Die Ermittlungen dauern an.

Verstoß gegen das Waffengesetz 38228 Salzgitter, Hüttenring Mittwoch, 01.01.20, 00:15 Uhr

Kurz nach dem Jahreswechsel erhielt die Polizei einen anonymen Hinweis, dass im Hüttenring eine Person mit einer Schusswaffe umherlaufen würde. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung konnte vor Ort ein 29-jähriger Mann aus Salzgitter angetroffen werden, der tatsächlich eine Schreckschusswaffe mit sich führte. Über eine entsprechende Berechtigung zum Führen der Waffe verfügte er jedoch nicht. Der Mann räumte ein, auf seinem Grundstück mit der Waffe geschossen zu haben. Die Schreckschusspistole wurde sichergestellt. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

