POL-BOR: Bocholt - Erneut erbeuten falsche "Telekom-Mitarbeiter" Schmuck

Schmuck haben Unbekannte am Montag aus Wohnräumen in Bocholt gestohlen - Zugang dazu hatten sie sich mit einem Trick verschafft: Die beiden Täter gaben sich der 88 Jahre alten Bewohnerin gegenüber als Mitarbeiter der Telekom aus. Sie hatten behauptet, dass in der Straße ein neuer Verteilerkasten gesetzt würde und es deshalb zu Störungen komme. Deshalb seien nun die Telefonanschlüsse im Haus zu kontrollieren. Einer der beiden lenkte die Frau ab, der andere stahl den Schmuck. Beschreibung: Der erste Tatverdächtige war circa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur, circa 25 bis 35 Jahre alt und hatte kurze dunkle Haare. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch; bekleidet war er mit einem schwarzen Arbeitsanzug. Der zweite Täter war circa 1,70 Meter groß, schlank, circa 25 bis 35 Jahre alt, trug kurze dunkle Haare und war ebenfalls mit einem schwarzen Arbeitsanzug bekleidet, er sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Bereits zwei Mal zuvor sind in diesem Monat Diebe in Bocholt in der gleichen Art und Weise vorgegangen. Um ihre Glaubwürdigkeit zu untermauern, benutzen die Täter vermeintliche Ausweise, die sie als Mitarbeiter der Telekom ausweisen sollen. Die Polizei warnt eindringlich davor, Unbekannte in die eigene Wohnung einzulassen. Lassen Sie sich an der Haustür nicht unter Druck setzen! Wenn Arbeiten erforderlich sind, sollten diese zuvor mit dem betreffenden Anbieter vereinbart worden sein. Vergewissern Sie sich im Zweifelsfall erst durch einen Rückruf bei dem jeweiligen Unternehmen, ob Mitarbeiter in Ihrem Bereich gerade Arbeiten durchführen.

