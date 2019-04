Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zaun und Hütte brennen ab

Borken (ots)

Ein Holzzaun und eine Gartenhütte sind am Montag in Borken in Brand geraten. Das Geschehen spielte sich gegen 14.15 Uhr am Nordring ab. Zuvor war in dem betroffenen Bereich Unkraut aus Fugen des Gehweges abgeflämmt worden, wodurch es nach ersten Erkenntnissen zu dem Brand kam. Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 15.000 Euro.

