POL-BOR: Ahaus - Im Vorbeifahren Kind geschlagen

Ahaus (ots)

Durch den Schlag eines Beifahrers auf einem Motorroller hat eine zehnjährige Radfahrerin am Montag in Ahaus leichte Verletzungen erlitten. Die Ahauserin befuhr gegen 16.00 Uhr den Radweg an der Legdener Straße in Richtung Legden, als ihr zwei Motorroller entgegenkamen. Das erste Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt. Die hinter dem Fahrer sitzende Person habe im Vorbeifahren einen Arm ausgestreckt und ihr ins Gesicht geschlagen, gab die Zwölfjährige an. Der erste Motorroller soll überwiegend rot lackiert gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260.

