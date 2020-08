Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Brandalarm in einer Gemeinschaftsunterkunft (02.08.2020)

Trossingen (ots)

Der unsachgemäße Umgang mit einem mit Speisen gefüllten Kochtopf auf einem eingeschalteten Kochherd und die dadurch verursachte Rauchentwicklung führte am Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr zu einem Brandalarm in einer Unterkunft in der Gottlieb-Daimler-Straße. Die Freiwillige Feuerwehr Trossingen rückte zu der Unterkunft aus. Sie konnte ihren Einsatz auf die Ursachenfindung beschränken. Personen- oder Sachschäden wurden durch das Ereignis nicht verursacht.

