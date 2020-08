Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Brandalarm in Wohneinrichtung der Lebenshilfe (02.08.2020)

Spaichingen (ots)

Ein Brandalarm in einer Wohneinrichtung der im Landkreis Tuttlingen tätigen Lebenshilfe in der Dreifaltigkeitsbergstraße führte am Sonntagabend zum Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Spaichingen, des Rettungsdienstes und der Polizei. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine 24 Jahre alte Frau durch den unsachgemäßen Umgang mit einem Spray für eine Vernebelung sorgte, was einen Rauchgasmelder aktivierte und den Brandalarm auslöste. Die 24-Jährige erhielt für die Zukunft Verhaltenshinweise durch die Freiwillige Feuerwehr. Die Rettungskräfte konnten ohne das Erfordernis eines Einsatzes wieder abrücken. Personen- oder Sachschäden wurden durch das Ereignis nicht verursacht.

