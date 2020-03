Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Brand eines Altkleidercontainers

Am Donnerstag, 12. März 2020, kam es gegen 00.21 Uhr in der Straße Unter den Erlen zum Brand eines Altkleidercontainers. Der Behälter geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Feuerwehr Lohne rückte mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer löschen. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 11. März 2020, wurde um 14.50 Uhr auf der Brägeler Straße ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Steinfeld kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich bei den Polizeibeamten der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 11. März 2020, wurde um 16.50 Uhr ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf der Diepholzer Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Mittwoch, 11. März 2020, kam es um 12.50 Uhr an der Kreuzung der Krankanhausstraße und der Brinkstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Lohne wollte von der Krankenhausstraße in die Brinkstraße abbiegen. Hierbei übersah sie eine 11-jährige Radfahrerin aus Lohne, die von rechts kam und vorfahrtberechtigt war. Es kam zum Zusammenstoß, durch den das Mädchen leicht verletzt wurde.

