Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Person stirbt bei Wohnungsbrand

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

03. September 2020 - Kreis Stormarn - 03.09.2020 - Großhansdorf

Am heutigen Morgen, dem 03.09.2020, brach in Großhansdorf aus noch unbekannter Ursache ein Feuer in einem Wohnhaus aus.

Gegen 10:40 Uhr wurde gemeldet, dass aus einem Einfamilienhaus in der Ostlandstraße in Großhansdorf Flammen schlugen. Eine Frau konnte sich in Sicherheit bringen. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde in dem Haus der Leichnam einer 18-jährigen Frau gefunden.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen.

