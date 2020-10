Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Diebstähle aus Autos

ReckeRecke (ots)

Zweimal haben in der Nacht zu Donnerstag (29.10.2020) Autoaufbrecher in der Innenstadt zugeschlagen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu Autos in der Straße Zum Mörken sowie in der Rosenstraße. Die Diebe stahlen aus einem verschlossenen schwarzen BMW an der Straße Zum Mörken ein Navigationsgerät und das dazugehörige Steuerungsgerät. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag, 19.00 Uhr und 07.15 Uhr. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist noch nicht klar. Aufbruchsspuren konnte die Polizei nicht feststellen. In der Rosenstraße schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag, 18.30 Uhr und 07.20 Uhr, das hintere Dreiecksfenster eines weißen Mercedes ein. Hier bauten sie das Navigationsgerät aus und entwendeten dies. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei in Ibbenbüren bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell