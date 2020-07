Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Anrufe falscher Polizeibeamter in Nordenham und Butjadingen +++ Anrufer erlangen Geld +++ Warnung der Polizei

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 16. / 17. Juli 2020, gingen bei vielen Bürgerinnen und Bürgern aus Nordenham und Butjadingen Anrufe falscher Polizeibeamter ein.

Die falschen Polizeibeamten berichteten von einem angeblichen Polizeieinsatz, bei dem eine Einbrecherbande festgenommen wurde. Bei den Einbrechern sei eine Liste mit Namen und Adresse aufgefunden worden, bei denen zukünftig eingebrochen werden solle. Der Name der Angerufenen stünde ebenfalls auf der Liste, weshalb ein Einbruch kurz bevorstehe. Aus diesem Grund wurde am Telefon nach Wertgegenständen, Sparbüchern und Bargeld im Haus gefragt.

Die Mehrheit der Angerufenen waren misstrauisch, beendeten die Telefonate und setzen sich mit der echten Polizei in Verbindung, die den Betrug aufklärte.

In einem Fall waren die Betrüger jedoch leider erfolgreich. Eine 85-jährige Dame übergab den Betrügern Bargeld und ihre EC-Karte mit der dazugehörigen PIN, woraufhin die Dame einen erheblichen finanziellen Schaden erlitt.

An dieser Stelle weist die Polizei Nordenham erneut mit Nachdruck auf Folgendes hin:

- Die Polizei fordert niemals Bargeld oder Wertsachen von Ihnen ein - Sensible Themen bespricht die Polizei niemals nur am Telefon mit Ihnen. Es wird immer ein persönliches Gespräch vorgezogen. - Fragen Sie bei Zweifeln nach dem Namen und der Dienststelle des Polizeibeamten und erkundigen Sie sich dort nach dem Anrufer. - Wählen Sie selbständig die Telefonnummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle und lassen sich nicht zu dieser durchstellen/weiterleiten. - Hinterfragen Sie suspekte Anrufe und beenden Sie diese umgehend. - Seien Sie auch misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht direkt mit seinem Namen vorstellt. - Kontaktieren Sie nach dem Anruf Ihre Angehörigen und berichten Sie von dem Vorfall. - Verständigen Sie umgehend die Polizei. - Geben Sie keine Auskünfte über Wertgegenstände und ihr Vermögen und übergeben Sie nie Geld an Unbekannte.

(803687)

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell