POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 42-Jährige verursacht hohen Sachschaden am Parkhaus in Wildeshausen

Am Freitag, 17. Juli 2020, verwechselte eine 42-jährige Wildeshauserin den Vorwärtsgang mit dem Rückwärtsgang und verursachte dadurch einen Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro am Parkhaus ',Gildepalette'' in Wildeshausen.

Gegen 08:30 Uhr prallte die Frau beim Rangieren mit ihrem Pkw-Daimler gegen einen Pfeiler am Gildeplatz. Die Frau blieb unverletzt.

Der Bereich um den beschädigten Pfeiler musste abgesperrt werden, da Teile drohten abzustürzen. Die Stadt Wildeshausen wurde in Kenntnis gesetzt.

