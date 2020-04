Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Ladendiebin randaliert - Platzverweis ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Katalysatoren ausgebaut ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Abstand nicht eingehalten - Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet

Am Vormittag des 20.04.20 traf eine Polizeistreife in der Bastionstraße auf eine vierköpfige Personengruppe, die in geringem Abstand zueinander Alkohol tranken. Das Quartett im Alter von 35 bis 52 Jahren, bestehend aus einer Frau und drei Männern, erhielt einen Platzverweis und es wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Ebenfalls am Montag, gegen 17.20 Uhr, wurde auch eine Gruppe von 10 Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren in einem Wäldchen in der Dessauer Straße angetroffen. Auch die Jugendlichen hielten die Abstände zueinander nicht ein; Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet und Platzverweise erteilt.

Lüneburg - Katalysatoren ausgebaut

Zwischen dem 19.04.20, 20.00 Uhr, und dem 20.04.20, 06.00 Uhr, bauten unbekannte Täter aus zwei Pkw der Marken Honda bzw. Audi jeweils den Katalysator aus und entwendeten diese. Die Pkw standen im Tatzeitraum in einer Tiefgarage in der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf jeweils mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Container aufgebrochen - Gasflaschen gestohlen

Am 20.04.20 wurde der Aufbruch eines Containers angezeigt, der auf einem Firmengelände in der Straße In der Marsch aufgestellt ist. Aus dem Container hatten unbekannte Täter insgesamt drei Gasflaschen mit Sauerstoff bzw. Stickstoff gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Neetze - Diebe zapfen Dieselkraftstoff aus Aggregat ab

Am 18.04.20, zwischen 00.35 und 00.55 Uhr, zapften unbekannte Täter aus einem Aggregat, welches eine Feldberegnungsanlage auf einem Feld am Barskamper Weg antreibt, ca. 250 bis 300 l Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel.: 04137/808870, entgegen.

Reppenstedt - Einbruch in Wohnhaus

Den Einbruch in ein Wohnhaus in der Gerhard-Hauptmann-Straße wurde am Abend des 20.04.20 bei der Polizei angezeigt. Unbekannte Täter hatten ein Fenster aufgebrochen, diverse Schränke und andere Behältnisse durchsucht und mehrere tausend Euro Bargeld gestohlen. Die Tat ereignete sich im Verlauf der vergangenen vier Wochen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215 bzw. -1991, entgegen.

Lüneburg - 22-Jähriger beim Drogenhandel erwischt

Ein in Freizeit befindlicher Bundespolizeibeamter beobachtete am späten Abend des 20.04.20 einen 22-Jährigen, wie dieser in der Bahnhofstraße augenscheinlich mit Drogen handelte. Der Polizeibeamte hielt ihn bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Bei den folgenden Durchsuchungen wurden u.a. Marihuana, einige Extasy-Tabletten, ein Grinder und eine Feinwaage aufgefunden und sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den 22-Jährigen aus dem Landkreis Lüneburg eingeleitet.

Lüneburg - Fahrräder gestohlen

Zwischen dem 18. und 19.04.20 wurden in der Johanna-Kirchner-Straße und der Straße Brambusch insgesamt drei Fahrräder gestohlen. Die Fahrräder standen auf einem Grundstück, einem Hinterhof bzw. einem Schuppen. Zwei weitere Fahrräder wurden zwischen dem 19. und 20.04.20 in der Bahnhofstraße bzw. der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße von Unbekannten gestohlen. In einem der Fälle war es ein Pedelec, welches gestohlen wurde. Ein weiteres Pedelec wurde in der Nacht zum 21.04.20 in der Kalandstraße entwendet. Insgesamt belaufen sich die bei den Diebstählen entstandene Schäden auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Tür geöffnet - Radfahrerin erleidet Platzwunde

Am 20.04.20, gegen 14.50 Uhr, hielt der 28 Jahre alte Fahrer eines Lieferwagens der Marke Daimler am rechten Fahrbahnrand der Lübecker Straße an. Als er die Tür öffnete, um den Lkw zu verlassen, übersah er eine sich von hinten nähernde, 77-jährige Fahrradfahrerin. Die Seniorin stieß gegen die Tür, stürzte und zog sich eine Kopfplatzwunde zu.

Scharnebeck - aufgefahren - Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

Am 21.04.20, gegen 10.25 Uhr, befuhren ein 48-Jähriger mit einem VW Crafter mit Anhänger und der 61 Jahre alte Fahrer eines Motorrades der Marke BMW die Hauptstraße. Als der VW-Fahrer mit seinem Gespann nach rechts auf ein Grundstück einbog, bemerkte der Fahrer der BMW dies zu spät. Er fuhr auf den Anhänger auf, stürzte und verletzte sich hierbei leicht. An Motorrad und Anhänger entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - alkoholisiert unterwegs - Mofa-Fahrer gestoppt

Einen alkoholisierten Mofa-Fahrer stoppte die Polizei in den Abendstunden des 20.04.20 in der Schützenstraße. Bei der Kontrolle des 56-Jährigen gegen 19:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 0,96 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Uelzen

Uelzen - Ladendiebin randaliert - Platzverweis

Wenig einsichtig zeigte sich eine 34 Jahre alte Ladendiebin in den Mittagsstunden des 20.04.20 in einem Einkaufsmarkt in der St.-Viti-Straße. Die Uelzenerin hatte versucht unerlaubt Nahrungsmittel in ihrem Rucksack durch den Kassenbereich zu schleusen und wurde dabei gegen 13:30 Uhr von einem Mitarbeiter angesprochen. Die Frau warf daraufhin ihren Rucksack zu Boden und begann zu randalieren. Neben dem eingeleiteten Strafverfahren gab es für die Uelzenerin einen Platzverweis.

Himbergen - Lack zerkratzt

Den Lack eines auf einem Grundstück in der Göhrdestraße abgestellten Pkw Opel Vectra zerkratzten Unbekannte in den Abendstunden des 20.04.20. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

