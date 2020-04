Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Tatverdächtiger nach versuchtem Totschlag in Haft ++ Unbekannte zünden Strohballen an ++ Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen an den Beinen erlitt ein 47 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Lüneburg am Spätnachmittag des 19.04.20. Der 47-Jährige hatte mit seiner KTM die B4 befahren und an der Anschlussstelle Häcklingen auf die B209 fahren wollen. In der Kurve verlor er die Kontrolle über das Motorrad, kam ins Schleudern, stürzte und rutschte unter einer Leitplanke hindurch. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Klinikum. Bei dem Unfall entstanden Sachschäden von ca. 5.500 Euro.

Lüneburg - Pkw landet im Gebüsch - Fahrer alkoholisiert

Am 19.04.20, gegen 19.10 Uhr, befuhr ein 76-Jähriger mit seinem VW die Ostumgehung in Fahrtrichtung Süden und wollte an der Anschlussstelle Deutsch Evern von der Umgehungsstraße abfahren. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche und kam schließlich in einem Gebüsch zum Stehen. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und die Polizei informiert. Der 76-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Die entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ca. 1.100 Euro. Wie sich herausstellte, stand der VW-Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Dem 76-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Bleckede/ Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Am 19.04.20, zwischen 11.40 und 12.00 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter gegen einen VW Touran, der auf dem Parkplatz vor einem Blumengeschäft in der Lauenburger Straße in Bleckede abgestellt war. An dem VW entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen. In der Ilmenaustraße in Lüneburg beobachtete ein aufmerksamer Zeuge ebenfalls am Sonntag, gegen 18.35 Uhr, wie ein weißer Transporter der Marke Ford mit Regensburger Kennzeichen beim Verlassen einer Parklücke gegen einen VW Multivan stieß. An dem VW entstand Sachschaden von ca. 2.500 Euro. Der Fahrer des Ford Transit fuhr davon, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern.

Lüneburg - Einbrüche in Lagerhalle und Arztpraxen

Zwischen dem 17. und 20.04.20 brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Lüner Rennbahn ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, betraten die Halle und stahlen Autoteile im Wert von mehreren tausend Euro. Ebenfalls zwischen Freitag und Montag schlugen Unbekannte eine Scheibe einer Tür in der Straße Am Galgenberg ein, um in das Gebäude zu gelangen, in welchem zwei Arztpraxen ansässig sind. In einem Fall stahlen die Täter nach ersten Erkenntnissen etwas Bargeld, aus der anderen Praxis wurde möglicherweise gar nichts gestohlen. Bei den Taten entstanden jedoch Sachschäden von geschätzten 7.500 Euro durch das brachiale Vorgehen der Täter. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Adendorf - Brand durch technischen Defekt verursacht

Wie von hier berichtet kam es am Abend des 17.04.20 in einer Reihenhauskette im Kirchweg zu einem Dachstuhlbrand. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, jedoch wurde der Dachstuhl von allen vier Wohneinheiten stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einige 10.000 Euro belaufen. Am Montagvormittag suchten Brandermittler die Reihenhäuser auf. Höchstwahrscheinlich wurde der Brand durch den technischen Defekt einer Kaffeemaschine verursacht.

Lüneburg - nach Streit im Krankenhaus

Zwischen zwei 30 bzw. 51 Jahre alten Männern kam es am 19.04.20, gegen 10.05 Uhr, in der Lüneburger Straße zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Laufe des Streits ging nach ersten Ermittlungen der 51 Jahre alte Lüneburger auf den 30-jährigen Mann aus Hamburg los und schlug ihn. Dieser setzte sich zur Wehr, wobei er den Älteren so massive Gesichtsverletzungen zufügte, dass dieser mit einem Rettungswagen in das Klinikum Lüneburg gebracht werden musste. Der 30-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Wie betrunken der 51-Jährige zum Zeitpunkt des Vorfalls war, steht noch nicht fest. Die Polizei leitete Strafverfahren gegen beide Männer wegen wechselseitiger Körperverletzung ein.

Westergellersen - Unbekannte zünden Strohballen an

Bereits am 18.04.20, gegen 22.55 Uhr, bemerkte ein Jäger von seinem Hochsitz aus ein Feuer auf einem Feld zwischen Westergellersen und Vierhöfen. Wie sich herausstellte, hatten unbekannte Täter ca. 135 Quader Strohballen angezündet, welche lichterloh brannten. Der Brandort befindet sich an einem kleinen Wäldchen in der Nähe der Straße Hitzker. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehr als 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Diebstahl aus Pkw

Am 19.04.20, zwischen 03.00 und 03.30 Uhr, wurde aus einem unverschlossenen VW Golf, der in der Lüchower Straße abgestellt war, u.a. Bargeld, persönliche Papiere und Schlüssel gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ein kräftig gebauter Täter wurde beobachtet, wie er zu Fuß davonging. Der Täter war ca. 170 bis 180 cm groß, wurde auf ca. 40 Jahre alt geschätzt und war mit einem blauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jogginghose und dunklen Schuhen bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Lüchow - Tatverdächtiger nach versuchtem Totschlag in Haft

Wie von hier berichtet steht ein 20 Jahre alter Mann im dringenden Verdacht in der Nacht zum 18.04.20 einen 51-Jährigen durch Schläge mit einem Hammer so schwer verletzt zu haben, dass dieser in einer Klinik in Hamburg stationär aufgenommen werden musste. Die Tat ereignete sich am 18.04.20, gegen 02.00 Uhr, in der Straße Am Dömitzer Damm. Der 51-Jährige, für den zunächst Lebensgefahr bestanden hatte, ist mittlerweile ansprechbar. Der 20-jährige, aus Pakistan stammende Tatverdächtige hat bislang keine Angaben zu dem Hintergrund der Tat gemacht. Er wurde jedoch noch am 19.04.20 einem Haftrichter vorgeführt und befindet sich in Untersuchungshaft.

Uelzen

Uelzen - "Coronaparty" - Anzeige gegen Jugendliche

Eng zusammen stand eine Gruppe von mehreren Jugendlichen am Uelzener Bahnhof am späten Abend des 19.04.20. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die ca. 15 Jugendliche in verschiedene Richtungen. Einige der Jugendlichen waren der Polizei jedoch bereits bekannt und es wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Wrestedt, OT Wieren - Kleinkraftrad gestohlen

Ein Kleinkraftrad der Marke Simson, welches in der Straße Neuer Weg abgestellt war, wurde am 19.04.20, zwischen 00.00 und 06.00 Uhr, gestohlen. Der Eigentümer meldete sich am darauffolgenden Tag bei der Polizei, dass er die Simson wiedergefunden habe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Wrestedt, Tel.: 05802/987150, in Verbindung zu setzen.

