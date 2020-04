POL-LG: +++Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dbg./Uelzen vom 17.04.-19.04.2020+++

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg

Adendorf - Dachstuhlbrand

Am Freitagabend gegen 20:40 Uhr wurde der Polizei ein Dachstuhlbrand im Kirchweg in Adendorf mitgeteilt. Dort brannte der Dachstuhl in einer Reihenhauskette mit vier Wohnparteien. Der Brandort wurde beschlagnahmt und abgesperrt. Alle Bewohner blieben unverletzt und konnten anderweitig untergebracht werden. Zur Brandursache gibt es noch keine Aussage.

Lüneburg - Einbruch in eine Arztpraxis

Am Samstagmorgen gegen 03:35 Uhr schlug ein Unbekannter Täter die Scheibe einer Arztpraxis in einem mehrgeschossigen Geschäftshaus in der Feldstraße ein und konnte ein wenig Geld aus einer Geldkassette entwenden.

Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215.

Lüneburg - Fahrt unter Btm-Einfluss und ohne Versicherungsschutz

Am Samstag gegen 10:10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Soltauer Straße ein Kleinkraftrad. Dabei stellten sie fest, dass kein Versicherungsschutz für das KKR besteht. Ausserdem wurde festgestellt, dass der 30-jährige Fzg.führer unter der Wirkung von Betäubungsmitteln steht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Bei der anschließenden Einsichtnahme von Ausweisdokumenten in der Wohnung des Beschuldigten stellten die Beamten Cannabisgeruch fest und konnten noch geringe Mengen Marihuana sicherstellen. Den 30-jährigen Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Lüneburg - Fahrt unter Btm-Einfluss die 2te

Eine Polizeistreife hielt im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen PKW Opel in der Straße Auf der Höhe an. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten bei dem 33-jährigen Fzg.führer eine mögliche Beeinflussung durch berauschende Mittel erkennen. Ein Urintest verlief positiv auf Opiatbeeinflussung. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Den 33-jährigen Mann erwarten nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren.

Lüneburg - Raubüberfall auf Tankstelle

Am Samstagabend gegen 20:35 Uhr betrat ein männlicher maskierter Unbekannter eine Tankstelle Am Grasweg und forderte unter Vorhalt eines Messers Bargeld von der weiblichen Angestellten. Die Angestellte legte einen geringen Betrag in einen mitgebrachten Beutel. Danach entfernte sich der Unbekannte Täter in Richtung Volgershall. Die Fahndung nach dem UT verlief ergebnislos.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einem Elektrokleinstfahrzeug

Ein 20-jähriger Lüneburger befuhr am Samstagabend gegen 22:00 Uhr mit seinem E-Roller den Radweg der Universitätsallee in Rtg. Uelzen. Beim Überqueren der Scharnhorstraße gerät er gegen einen Bordstein, stürzt und verletzt sich dabei im Gesicht. Bei der Unfallaufnahme wurde Atemalkoholgeruch festgestellt und eine Blutprobe angeordnet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Adendorf - Schwelbrand in einem Waldstück

Am Sonntagmorgen gegen 00:25 Uhr wird eine Rauchentwicklung aus einem Waldgebiet beim Scharnebecker Weg gemeldet. Die FFW Adendorf/Erbstorf löschte einen Schwelbrand. Hinweise auf eine mögliche Verursachung sind momentan nicht bekannt.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Kiosk

Am Sonntagmorgen gegen 03:59 Uhr versuchten unbekannte Täter mit einem Gullydeckel eine verglaste Tür eines Lotto-Kiosk in der Dahlenburger Landstraße einzuwerfen. Da dieses Vorhaben mehrfach misslang flüchteten die UT in einen Nebenstraße. Eine Fahndung verlief erfolglos.

Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215.

Lüneburg - Einbruch in eine Tankstelle

Keine Stunde später, gegen 04:45 Uhr, versuchten vermutlich zwei unbekannte Täter wieder mit einem Gullydeckel die Glastür einer Tankstelle ebenfalls in der Dahlenburger Landstraße einzuwerfen. Als dieses erneut misslang schlugen sie mit einer Axt auf die Scheibe ein. Weil auch dieses Vorhaben nicht gelang, hoben sie schließlich die Schiebetür aus ihrer Führung und konnten das Tankstellengebäude betreten. In der Tankstelle wurden gezielt nur Tabakwaren entwendet. Danach flüchteten die unbekannten Täter in Rtg. Innenstadt. Auch hier verlief die Fahndung ergebnislos.

Hinweise bitte an die Polizei Lüneburg unter Tel. 04131-8306-2215.

Lüchow-Dannenberg

Bedrohung und Körperverletzung

Ereignisdatum: Sa., 18.04.2020 00.00 - Sa., 18.04.2020 01:30 Ereignisort: 29451 Dannenberg Kurzsachverhalt: Ein 23-jähriger bedrohte einen 48-jährigen Mann in dessen Wohnung mit einem Einhandmesser und äußerte dabei in seine Richtung Tötungsabsichten. Nach Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei vor Ort erhielt der Beschuldigte für die Wohnung des Opfers einen Platzverweis. Später erschien der Täter erneut an der Anschrift des Opfers, trat die Wohnungstür ein und schlug ihm mit einem unbekannten Gegenstand auf den Hinterkopf. Das Opfer erlitt eine blutende Platzwunde am Kopf. Daraufhin wurde die Person dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Einbruch in Tierarztpraxis

Ereignisdatum: Sa., 18.04.2020 00:00 - Sa., 18.04.2020 09:30 Ereignisort: 29439 Lüchow, Ernst-Köhring-Str. Kurzsachverhalt: Unbekannte Täter gelangten vermutlich durch körperliche Einwirkung gegen die Haupteingangstür der Tierarztpraxis in das Gebäude. In dem Gebäude wurde aus einer Geldkassette Bargeld entwendet.

Körperverletzung

Ereignisdatum: Sa., 18.04.2020 19:44 Ereignisort: 29456 Hitzacker (Elbe) Kurzsachverhalt: Zwei Männer (29 und 48 Jahre) schlagen das 33-jährige Opfer mit Zaunlatten. Hierdurch erleidet das Opfer Schürfwunden im rechten Schulterbereich.

Häusliche Gewalt

Ereignisdatum: Sa., 18.04.2020 22:45 - Sa., 18.04.2020 22:55 Ereignisort: 29499Zernien Kurzsachverhalt: Zwischen dem 20-jährigem Sohn und dem 47-jährigen Stiefvater kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Folge der Sohn dem Stiefvater einen Holzstuhl auf den Kopf schlug, sodass er mit einer blutenden Kopfverletzung durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus Dannenberg verbracht werden musste.

Uelzen

Einbruch in Apotheke

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in eine Apotheke in der Ortschaft Wriedel an der Hauptstraße ein. Sie durchsuchten das Objekt und entwendeten bisher unbekanntes Stehlgut. Wer in der Nacht auffällige Personen beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, teilt diese bitte der Polizei in Uelzen unter 0581-9300 mit.

Gartenbrand in Bohlsen

Aus nicht geklärter Ursache gerieten etwa c. 3 Quadratmeter Gartenabfälle in einem Garten innerhalb der Ortschaft Bohlsen in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Gerdau, sowie Bohlsen war auch zur ungünstigen Brandzeit am 18.04.2020 um 00.30 Uhr vor Ort und löschte das Feuer. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht.

Platzverweis und Polizeigewahrsam

Am 17.04.2020 gegen 23.00 Uhr wollte ein deutlich alkoholisierter 54-jähriger Uelzener die Wohnung seiner Bekannten in Bad Bodenteich nicht verlassen. Die Polizei geleitete den Verursacher aus der Wohnung und sprach einen Platzverweis aus. Diesem kam er zunächst nach, erschien jedoch ca. 2 Stunden später wieder bei der Bekannten. Da er dem Platzverweis nicht folgte, gelangte er zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam.

Herrenloser Mähroboter

Samstagabend gegen 19.30 Uhr wurde auf einer Wiese hinter der Oberschule in Bad Bodenteich ein herrenloser Mähroboter gefunden., Der Akku war leer, auch schien er an der Fundstelle nicht zum Einsatz gekommen zu sein. Wer seinen Mähroboter vermisst, möge sich bitte mit der Polizei in Bad Bodenteich in Verbindung setzen.

Ruhestörungen

Die Nacht von Samstag auf Sonntag scheint eine der ersten schönen Nachte dieses Jahr gewesen zu sein, denn die Polizei wurde 8 x zu Ruhestörungen gerufen. Ursachen waren häusliche Feiern, Gespräche zwischen Nachbarn waren nicht möglich.

