Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Einbruch ins Tennisheim

Freiburg (ots)

Im Verlauf der vergangenen Woche, 21.-29.03.2020, wurde in ein Vereinsheim in Wutöschingen-Horheim eingebrochen. Der oder die Täter schnitten ein Loch in den Zaun und hebelten ein Fenster auf. Die Versuche im Vereinsheim, weitere Türen aufzubrechen, scheiterten allerdings. Die Einbrecher nahmen einen Kasten und einen Six-Pack Bier mit. Der Schaden am Gebäude liegt bei mehreren hundert Euro.

