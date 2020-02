Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geldbeuteldiebstahl

Am 13.02.2020, gegen 14:30 Uhr, kam es zum Diebstahl eines Geldbeutels in einem Einkaufsmarkt in der Luitpoldstraße. Hier wurde einer 75-jährigen Dame während des Einkaufs der Geldbeutel aus der Handtasche entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50EUR.

Hinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

