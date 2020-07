Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Appel an Radfahrer +++ Polizei stellt 6 Verstöße bei Fahrradkontrollen in Bookholzberg fest

Delmenhorst (ots)

Bei der Polizei gingen vermehrt Anrufe der BürgerInnen ein, in denen sie sich über falsch fahrende Radfahrer auf der Stedinger Straße in Bookholzberg beschwerten.

In Höhe der Zufahrt zu den dortigen Verbrauchermärkten kam es in der Vergangenheit zudem zu Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrer den Radweg der Stedinger Straße in Fahrtrichtung Ganderkesee befuhren und somit die falsche Seite nutzten.

Die Polizei Bookholzberg führte dort aus diesem Anlass bereits vermehrt Verkehrskontrollen durch. Am Donnerstag, 16. Juli 2020, stellten die Beamten im Kontrollzeitraum von etwa 40 Minuten insgesamt sechs Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot bei Fahrradfahrern fest.

Mit den Radfahrern wurden ermahnende und aufklärende Gespräche geführt. Sie zeigten sich einsichtig und gelobten Besserung.

Wir bitten Sie in diesem Zusammenhang, sich an das Rechtsfahrgebot zu halten, um so zur Vermeidung von gefährlichen Situationen und Verkehrsunfällen beizutragen.

