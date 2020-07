Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Täter erbeuten zahlreiche Zigarettenschachteln aus einer Tankstelle in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter erbeuteten am Freitag, 17. Juli 2020, eine große Anzahl an Zigarettenschachteln aus einer Tankstelle in der Delmenhorster Straße in Wildeshausen.

Die Täter begaben sich gegen 03:15 Uhr zu dem Tankstellengelände und verschafften sich durch Einschlagen der Fensterscheibe im Kassenbereich Zutritt zum Verkaufsraum.

Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei konnten sie mit ihrer Beute flüchten. Die unverzüglich eingeleiteten, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, verliefen erfolglos. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum Personen in der Nähe der Tankstelle gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

