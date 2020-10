Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Unfallflucht an der Wettringer Straße

NeuenkirchenNeuenkirchen (ots)

An der Wettringer Straße hat es am Dienstag (27.10.2020) in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr einen Verkehrsunfall mit Sachschaden und anschließender Unfallflucht gegeben. Der 57-jährige Geschädigte hatte seinen schwarzen Mercedes am Morgen auf einem Firmenparkplatz auf Höhe der Hausnummer 58 geparkt. Als er am Nachmittag zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er eine Delle am Heck des Mercedes fest. Den Spuren zufolge könnte die Delle möglicherweise von einer Anhängerkupplung stammen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Rheine bittet um Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug unter Telefon 05971/938-4215.

