Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 4.9.2020, 07:43 Uhr: "Missglückte Geldautomatensprengung" - Restlicher Sprengstoff unschädlich gemacht

Geldern-Walbeck (ots)

Nach einer missglückten Geldautomatensprengung in der Nacht zu Freitag (4. September 2020) musste die Polizei am Morgen mit besonderen Maßnahmen den Tatort an der Walbecker Straße sichern, da sich noch Sprengstoffrückstände am angegriffenen Automaten befanden. Die Anwohner im direkten Gefahrenbereich im Umkreis von 100m um die betroffene Bankfiliale wurden evakuiert und mussten sich zu Sammelstellen begeben, welche die Stadt eingerichtet hatte. Zudem wurde die St. Luzia Grundschule geräumt. In einem weiteren Umkreis von 300m wurden die Anwohner gebeten, im Haus zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 10:00 Uhr begannen hinzugerufene Experten des LKA Düsseldorf, den noch im Geldautomaten befindlichen Sprengstoff unschädlich zu machen. Er wurde kontrolliert und gesichert abgebrannt. Um 12:00 Uhr waren die Arbeiten erfolgreich beendet, die Bewohner konnten zurück in ihre Häuser. Aktuell bestehen die Straßensperrungen rund um die Walbecker Straße noch. (cs)

Link zur ursprünglichen Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4697324

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell