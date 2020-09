Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Planenschlitzer

Computerbildschirme von Ladefläche gestohlen

Wachtendonk (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (3. September 2020) schlitzten unbekannte Täter die Plane eines Sattelanhängers auf, der auf dem Rastplatz Tomm Heide an der A40 in Richtung Dortmund abgestellt war. Sie entwendeten eine noch unbestimmte Menge an Computerbildschirmen, die der LKW geladen hatte. Offenbar stachen sie erst kleine Löcher in die Plane, um zu schauen, welche Ladung sich dahinter verbirgt. Anschließend schlitzten sie größere Öffnungen in die Plane. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell