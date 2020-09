Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Seat Arosa gegen Bordstein gedrückt

Emmerich-Elten (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag (1. September 2020) in Elten sucht die Polizei nach einem LKW. An diesem Tag in der Zeit zwischen 13:00 und 18:15 Uhr beschädigte der unbekannte Fahrzeugführer einen schwarzen Seat Arosa, der auf der Straße Neustadt in Höhe Hausnummer 42 abgestellt war. Der Wagen wurde bei dem Unfall offenbar mit Wucht gegen den Bordstein gedrückt, so dass ein erheblicher Schaden an der linken Fahrzeugseite sowie am vorderen rechten Rad entstand. Vermutlich handelt es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen LKW. Zeugen hatten einen mit Backsteinen beladenen Lastwagen auf der Straße gesehen. Der Fahrer oder eventuelle weiter Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830 zu melden. (cs)

