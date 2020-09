Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem-Keppeln - Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Uedem-Keppeln (ots)

Am Mittwoch (02.09.2020) kam es gegen 09:35 Uhr auf der B67 / Am Lindchen an der Ausfahrt vom Parkplatz des dortigen Bauernmarktes zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 81-jähriger Mann aus Kalkar wollte mit seinem Ford vom Parkplatz des Bauernmaktes auf die B67 in Richtung Kalkar abbiegen. Hierbei sah er den auf dem Fahrradweg aus Fahrtrichtung Kalkar herannahenden 78-jährigen Pedelecfahrer zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der 81-Jährige touchierte mit seinem Ford das Hinterrad des Pedelecs wodurch der Radfahrer stürzte.

Der 78-jährige Gocher wurde bei dem Sturz schwer verletzt und zur Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (cp)

