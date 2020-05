Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Polizei erwischt Parkbankanzünder

Duisburg (ots)

Eine Zeugin (63) hat am Samstag (16. Mai, 20:35 Uhr) die Polizei alarmiert, weil drei Jugendliche eine Parkbank auf einem Spielplatz an der Hufstraße angezündet haben. Als der Streifenwagen eintraf, rannte das Trio weg. Im Rahmen der Fahnung konnten die Polizisten sie in einem Linienbus ausmachen. Sie stoppten diesen und nahmen die Jungen mit zur Wache. Alle drei rochen intensiv nach Feuer. Nach der Anzeigenaufnahme wegen der Sachbeschädigung durch Feuer holten die Erziehungsberechtigten ihre Kinder (14, 15, 15) bei der Polizei ab.

