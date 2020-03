Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L 180

Schwarzwald-Baar-Kreis) Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Geschädigte (17.03.2020)

L 180 / K 5734 Donaueschingen (ots)

Die Polizei sucht Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung, die sich am Dienstagabend im Bereich der L 180 / L 172 und der K 5734 ereignet hat. Ein 86-Jähriger Fahrer eines Fords befuhr die L 180 von Donaueschingen über Wolterdingen nach Hammereisenbach. Von dort aus auf der L 172 weiter in Richtung Vöhrenbach. Kurz vor Vöhrenbach bog er nach rechts auf die K 5734 in Richtung Herzogenweiler ab. Während der Fahrt kam er mehrfach auf die Gegenfahrbahn und gefährdete hierdurch andere Verkehrsteilnehmer, die teilweise abrupt abbremsen oder sogar ausweichen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Die Beamten, die von einem Zeugen informiert wurden, stoppten den Fahrer und untersagten die Weiterfahrt. Ein Antrag auf Entzug der Fahrerlaubnis wurde der Führerscheinstelle vorgelegt. Autofahrer die durch den 86-Jährigen gefährdet oder genötigt wurden sollen sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771/83783-0, melden.

