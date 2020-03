Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen) Verkaufsautomat beschädigt

Dunningen (ots)

Rund 500 Euro Schaden sind an einem Verkaufsautomaten für Lebensmittel in der Boschstraße durch eine Sachbeschädigung entstanden. In der Zeit zwischen Montag, 16. März um 20.30 Uhr und Dienstag, 17. März um 8 Uhr wurde der Automat von Unbekannten mit Kartoffeln und Eiern beworfen. Hierdurch entstanden kleinere Dellen im Gehäuse und Kratzer auf der Glasscheibe. Außerdem wurden vier Säcke Kartoffeln entwendet, die sich im Bereich des Automaten in Styroporboxen befanden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel.: 07422/2701-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Michaela Gerster

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1018

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell