Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Räuberischer Diebstahl in Schuhgeschäft

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag, den 03.01.2020 gegen 16:15 Uhr kam es in einem Schuhgeschäft in der Mannheimer Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Die Angestellte des Schuhgeschäfts konnte zunächst beobachten, wie die 24-jährige Beschuldigte mit einem Schuhkarton in die Umkleide ging, diesen anschließend wieder in ein Regal stellte und im Begriff war, den Laden zu verlassen. Als die Angestellte in den Karton schaute und feststellte, dass dieser nunmehr leer ist, sprach sie die Beschuldigte hierauf an und hinderte sie am Weglaufen. Die Beschuldigte wollte flüchten, was jedoch durch eine zweite Verkäuferin vereitelt werden konnte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Beschuldigte noch weiteres Diebesgut aus einem anderen Ladengeschäft in ihren Taschen verstaut hatte. Entsprechende Anzeigen wegen Ladendiebstahl bzw. räuberischem Diebstahl wurden gefertigt, die Beschuldigte wurde zudem erkennungsdienstlich behandelt.

