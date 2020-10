Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Tierarztpraxis

LengerichLengerich (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag (29.10.2020) auf Freitag (30.10.2020) in der Zeit zwischen 19.15 Uhr und 07.45 Uhr in eine Tierarztpraxis am Rathausplatz eingestiegen. Der Eingang der Praxis befindet sich an der Wielandstraße. Einer ersten Auswertung der Spuren zufolge verschafften sich die Unbekannten Zugang über ein Fenster, das sich linksseitig der Praxis an der Abfahrt zu einer Tiefgarage befindet. Glasscherben und Hebelmarken am Kunststofffenster wiesen beim Eintreffen der Polizei auf ein gewaltsames Eindringen in die Praxis hin. Auch im Inneren stellten die Beamten Einbruchsspuren fest. Lediglich ein Schrank war geöffnet worden, weitere wurden augenscheinlich nicht durchsucht. Der Sachschaden am aufgebrochenen Fenster liegt bei rund 1000 Euro. Die Einbrecher verließen den Tatort ohne Beute. Die Polizei in Lengerich bittet Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter Telefon 05481/9337-4515 zu melden.

