POL-DEL: Pressemeldungen der Autobahnpolizei Ahlhorn

+ Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis auf der BAB 1 in der Gemeinde Emstek +

Am Samstag, 06. Juni 2020, um 10:55 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Pkw-Anhänger-Gespann, welches die A 1 (Gemeinde Emstek) in Richtung Bremen befuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 50-jährige Fahrer des Gespannes nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse BE war. Dem Mann aus Bottrop wurde die Weiterfahrt mit dem Gespann untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

+ Ohne Versicherungsschutz auf der BAB 1 in der Gemeinde Dinklage unterwegs +

Am Samstag, 06. Juni 2020, um 16.10 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen Pkw auf der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück. Dabei wurde festgestellt, dass für den Ford aus dem Kreis Aurich kein Versicherungsschutz mehr bestand. Gegen die 30-jährige Fahrerin sowie gegen den 24-jährigen Halter, der als Beifahrer ebenfalls im Fahrzeug saß, wurden Strafverfahren eingeleitet. Dem Paar aus Wilhelmshaven wurde die Weiterfahrt untersagt.

++ Illegales Autorennen über die B75 auf die A28 im Bereich der Stadt Delmenhorst ++

Am Samstag, 06. Juni 2020, um 21:25 Uhr, befuhren Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn in ihrem zivilen Videomessfahrzeug die B75 in Richtung Delmenhorst. Dabei fielen den Beamten in ihrem mit einem Kamerasystem ausgestatteten Streifenwagen zwei offenbar hochmotorisierte PKW (ein Audi und ein Mercedes Benz) auf. Zunächst überholte der Fahrer des Mercedes den Audi verbotswidrig rechts. Anschließend fuhren die beiden PKW eine Zeit lang mit gleicher Geschwindigkeit nebeneinander, um dann ihre Fahrzeuge stark zu beschleunigen. Die Fahrt ging dann von der B75 auf die A28 in Richtung Oldenburg. Hierbei wurden Geschwindigkeiten auf der B75 von bis zu 148 km/h bei erlaubten 70 km/h und 164 km/h bei erlaubten 100 km/h im Bereich der A28 festgestellt. Gegen die beiden Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Dem 32-jährigen Fahrer des Mercedes Benz wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg noch vor Ort der Führerschein entzogen. Die Weiterfahrt wurde dem aus dem Landkreis Verden stammenden Mann untersagt. Der Fahrer des Audi konnte nicht angehalten werden. Durch die Polizei werden weitere Ermittlungen geführt. Auch hier droht die Entziehung der Fahrerlaubnis.

