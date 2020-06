Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Zeugenaufruf der Polizei Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

++ Zeugenaufruf zur einer Verkehrsunfallflucht ++

WILDESHAUSEN. Am Samstag, den 06.06.20, kam es in den Vormittagsstunden zwischen 11:00 Uhr und 11:15 Uhr auf dem Netto-Parkplatz in der Harpstedter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Vermutlich beim Ausparken stieß ein Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug mit dem parkenden PKW der Geschädigten zusammen, wodurch am Heck des parkenden PKW ein nicht unwesentlicher Sachschaden entstand.

Die Geschädigte bemerkte von diesem Vorfall nichts, da sie sich kurz im Netto-Discount aufhielt.

Ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Wildeshausen (Tel: 04431-941-115) zu melden.

