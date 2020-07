Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Seilbagger beschädigt - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(koe) Bislang unbekannte Täter beschädigten am Wochenende (Tatzeitraum Samstag, den 18.07.2020 13 Uhr bis Montag, den 20.07.2020 06 Uhr) einen am Kieswerk in Elze (Saalemühle) abgestellten Seilbagger. Die Täter beschädigten die Scheiben des Fahrzeugs, beschmierten dieses mit Farbe und hinterließen Müll am und im Kiesteich. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068-93030 mit der Polizei in Elze in Verbindung zu setzen.

