POL-HI: Alfeld Nächtlicher Feuerwehreinsatz

Alfeld Zu einem Einsatz der Alfelder Feuerwehr kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, 18.07.2020, gegen 00.45 Uhr, in Alfeld auf dem Marktplatz. In einer dortigen Spielothek war es zu einer Alarmauslösung gekommen. Bei der Überprüfung des Objekts durch eine verantwortliche Mitarbeiterin und die Polizei wurde eine starke Rauchentwicklung in der Spielothek festgestellt. 20 Kameraden der Feuerwehr rückten daraufhin ebenfalls zum Marktplatz aus. Kurz darauf konnte aber schon Entwarnung gegeben werden. Es war zu keinem Brand gekommen. Der angebliche Rauch stammte aus einer Vernebelungsmaschine. Diese wurde bei der Alarmauslösung aktiviert. Das Gebäude wurde anschließend durch die Einsatzkräfte nur noch ordentlich gelüftet. Schaden ist nicht entstanden./tsc

