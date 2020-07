Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Weitere Fahrten unter Drogeneinfluss

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (rue): Weitreichende Folgen werden Verkehrskontrollen für zwei 20-jährige Autofahrer haben, die in der Nacht von Sonntag auf Montag von der Polizei in Bad Salzdetfurth sowie Groß Düngen angehalten wurden. Im Rahmen routinemäßiger Überprüfungen verdichteten sich die Hinweise, dass die Männer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnten. Die Fahrer mussten ihre Fahrzeuge deshalb stehen lassen. Ihnen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Neben einer empfindlichen Geldbuße müssen die Autofahrer nun mit einem Fahrverbot und einer Mitteilung der Gegebenheiten an die Führerscheinstelle rechnen.

