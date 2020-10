POL-ST: Greven, Radfahrer schwer verletzt

Polizei Steinfurt

Auf der Hanseller Straße hat sich am Freitag (30.10.2020) gegen 05.45 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Auto und einem Fahrrad ereignet. Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 49-jähriger Grevener auf der Landstraße 529 mit dem Fahrrad in Richtung Süden. In Höhe der Hanseller Straße überquerte ein 23-jähriger Autofahrer aus Greven den Radweg mit der Absicht, auf die Landstraße abzubiegen. Dabei übersah er den 49-Jährigen, es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer verletzte sich schwer und musste nach einer Erstversorgung ins Uniklinikum nach Münster gebracht werden. Der 23-jährige Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird jetzt ermittelt. Der Gesamt-Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 1800 Euro.

