Die Schlüsselgewalt hat ein Mädchen am Mittwoch in Giengen gehabt.

Die Mutter hatte das Kind zur Mittagszeit in das Auto auf einem Parkplatz an der Lonetalstraße gesetzt. Dann wollte die Frau noch den Hund in den Kofferraum bringen. Sie schloß die Tür und ging hinter das Auto. Sie bedachte jedoch nicht, dass das Mädchen den Autoschlüssel in der Hand hat. Die Zweijährige drückte offenbar den Verriegelungsknopf. Dann war das Auto zu, das Mädchen drin, Mutter und Hund draußen. Die Frau verständigte in ihrer Not richtigerweise die Rettungsleitstelle und bat um Hilfe. Feuerwehr und Polizei waren schnell da. Zum Glück stand der BMW unter einem Baum und war deshalb mindestens zum Teil im Schatten. So stieg die Temperatur im Wagen langsamer. Die Feuerwehr musste schließlich eine Scheibe einschlagen, um das Kind aus dem Auto zu retten. Kind und Mutter überstanden den Vorfall gut.

Die Polizei rät, Autoschlüssel nie in die Hand von Kindern zu geben. Eine Fernbedienung ist leicht auch von Kinderhand betätigt.

