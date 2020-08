Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Zu schnell in die Kurve

Bei Blaubeuren stürzte am Mittwoch ein Motorradfahrer.

Ulm (ots)

Gegen 9.45 Uhr fuhr 31-Jährige mit seiner Kaswaski von Beiningen in Richtung Gerhausen. In eine scharfe Rechtskurve fuhr der Mann zu schnell hinein. Er verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Die Kawaski kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der 31-Jährige flog über die Leitplanke. Bei seinem Sturz verletzte er sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro. Ein Abschlepper kümmerte sich um das Motorrad.

Tipp der Polizei: "Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen", sagt nicht umsonst die Straßenverkehrsordnung. Damit alle sicher ankommen.

