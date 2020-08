Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto nimmt Radler die Vorfahrt

Nach einem Unfall am Mittwoch in Ulm fuhr der Verursacher weiter.

Ulm (ots)

Kurz nach 20.30 Uhr ein 44-Jähriger mit seinem Rennrad im Mähringer Weg in stadteinwärtiger Richtung. Ein unbekannter Autofahrer kam entgegen und bog nach links in den Weinbergweg ab. Um eine Kollision zu vermeiden musste der Rennradler stark bremsen und ausweichen. Dabei stürzte er vom Rad und erlitt leichte Verletzungen. Er begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Beim Unfallverursacher hatte es wohl kurz den Anschein als ob er anhalten würde. Dieser setzte sein Fahrt jedoch fort. Beim Unfallverursacher soll es sich um einen weißen Kleintransporter gehandelt haben. Den Schaden am Rennrad schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro.

+++++++ 1468014

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell