Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Polizei sucht weißen Fiat 500X

Nach dem Verursacher eines Unfalls sucht seit Mittwoch die Uhinger Polizei.

Ulm (ots)

Der Fahrer eines weißen Fiat 500X soll zur Mittagszeit nach einem Unfall weitergefahren sein, berichtet die Polizei. Mit dem Wagen parkte kurz nach 12 Uhr ein Mann in der Bismarckstraße rückwärts ein. Er stieß dabei gegen einen blauen VW, der dort stand. Die Polizei schätzt den Schaden am VW auf rund 1.000 Euro. Eine Zeugin, die den Unfall beobachtet hat, meldete sich später bei der Polizei. Nach ihren Schilderungen soll der Fahrer etwa 50 Jahre alt, 1,80 m groß und schlank sein. An seinem Fiat waren GP-Kennzeichen angebracht. Ob der dunkelhaarige Fahrer den Unfall überhaupt bemerkt hat, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt jetzt, um dem Fahrer auf die Spur zu kommen (Hinweis-Telefon: 07161/93810).

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" bei Zeugen dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, in der sie erklärt, wie man am besten hilft, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

+++++++ 1466544

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell