Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Leergut gestohlen

Mehrere hundert Flaschen stahl ein Unbekannter am Mittwochnacht in Bad Buchau.

Ulm (ots)

In den Nachtstunden gelangte ein Dieb auf das Gelände eines Einkaufsmarktes in der Allmannsweiler Straße. Er stieg über einen hohen Maschendrahtzaun und gelangte in einen Bereich wo Leergut gelagert wurde. Insgesamt entwendete der Unbekannte von dort etwa 250 Leergutflaschen. Sein Diebesgut transportierte er wohl mit einem motorisierten Zweirad ab. Der Polizeiposten Bad Schussenried (Telefon 07583/942020) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen nun Zeugen, denen ein motorisiertes Zweirad mit auffallend viel Ladung begegnet ist.

