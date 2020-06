Polizei Mettmann

POL-ME: Dank Zeugen: Polizei fasst Handydieb - Hilden - 2006151

Mettmann (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Montag (22. Juni 2020) einen 35 Jahre alten Mann festnehmen konnte, der kurz zuvor in einem Elektronikfachgeschäft am Warrington-Platz in Hilden ein Smartphone entwendet hatte.

Das war passiert:

Gegen 17:15 Uhr hatte der in dem Geschäft zuständige Ladendetektiv den Mann dabei beobachtet, wie dieser in der Handyabteilung ein Smartphone aus der Sicherungsverankerung riss und in seine Bauchtasche steckte. Als der Mitarbeiter des Geschäfts den Mann ansprach, versuchte dieser über eine Rolltreppe zu flüchten. Gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter des Elektronikgeschäfts konnte der Ladendetektiv den Dieb jedoch einholen und bis zum Erscheinen der alarmierten Polizei festhalten.

Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Polizeibeamten fest, dass es sich bei dem Handydieb um einen 35 Jahre alten Mann aus Solingen handelt. Er ist bereits polizeilich wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Die Konsequenzen: Er wurde vorläufig festgenommen, gegen ihn wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet.

