POL-ST: Rheine, Einbruch

In einem Wohnhaus an der Jägerstraße ist am frühen Donnerstagmorgen (17.10.2019) ein Einbrecher bemerkt worden. Um kurz vor 06.00 Uhr öffnete eine unbekannte Person in dem Einfamilienhaus eine Schlafzimmertür. Diese bemerkte eine Bewohnerin und sprach den Unbekannten sofort an. Der Unbekannte flüchtete sofort aus dem Haus. Draußen stieg er auf ein Fahrrad und fuhr in Richtung Meisenstraße davon. Nach ersten Erkenntnissen hatte er nichts erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen 05.30 Uhr und 06.00 Uhr, an der Jägerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Möglicherweise sind Zeugen auf den flüchtenden Fahrradfahrer aufmerksam geworden. Es soll sich um eine jugendliche Person mit schmaler Statur gehandelt haben. Wie sich herausstellte, war er über ein Kellerfenster in das Gebäude eingestiegen. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

