Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Einbruch gemeldet

Metelen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (17.10.2019), gegen 03.35 Uhr, ist ein Einbruch in die Sparkasse am Sendplatz gemeldet worden. Sofort begaben sich die Polizeistreifen zum Einsatzort. An der Rückseite des Gebäudes konnten sie ein offen stehendes, offensichtlich aufgebrochenes Fenster feststellen. Die Polzisten durchsuchten das Gebäude, konnten darin aber keine Einbrecher antreffen. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu den Dieben vor. Die Täter hatten sich in den Räumen des Geldinstituts umgesehen und sich schließlich im Kundenbereich den Schließfächern zugewandt. Einige dieser Fächer waren aufgebrochen worden. Auf dem Boden lagen Sparbücher und Unterlagen verstreut. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, muss im Weiteren noch geprüft werden. Die Polizei sucht Zeugen, die an dem Sparkassengebäude verdächtige Beobachtungen gemacht haben Telefon 02553/9356-4155.

