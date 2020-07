Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Kirchen (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2020, befuhr ein Pkw-Fahrer, gegen 08:50 Uhr, die K 101 von Offhausen in Richtung Dernbach. Infolge unangepasster Geschwindigkeit gerät er mit seinem Fahrzeug in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Der dort fahrende entgegenkommende Pkw-Fahrer muss ausweichen und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand geringer Sachschaden. Der entgegenkommende Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

