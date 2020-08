Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Radlerin stürzt nach Ausweichmanöver - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Weil sie einem entgegenkommenden Kleinwagen ausweichen musste, kam am Donnerstag um 17.30 h eine 60-jährige Marlerin mit ihrem Fahrrad an der Jofsefstraße zu Fall. Bei dem Sturz wurde sie schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der weiße Kleinwagen war der Radlerin aus Richtung Ovelheider Weg entgegengekommen. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr weiter. Ob der Unfall bemerkt wurde, ist unklar. Der Fahrer oder die Fahrerin sowie Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell