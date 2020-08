Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Dienstagabend beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, silbernen Mercedes E-Klasse an der Gildestraße. Das Auto stand auf einem Parkplatz. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. An der linken Fahrzeugseite entstand 2.500 Euro Sachschaden.

Marl

2.500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem schwarzen Seat Ibiza. Das Auto war am Mittwoch zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr an der Wasserwerkstraße geparkt.

Datteln

Zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, schwarzen KIA Ceed an der Straße Am Mühlenbach. Beschädigt ist das Auto im Bereich des Kotflügels links vorne. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Zwischen Montagabend und Mittwochmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen VW Touareg an der Straße Am Schemm. Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen nicht vor. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

