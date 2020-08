Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Überfall in Tiefgarage

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, kurz vor Mittag, beobachtete ein 63-jähriger Mann aus Gelsenkirchen drei unbekannte Männer in einer Tiefgarage an der Hochstraße, mutmaßlich bei einem Autoaufbruch. Er sprach die drei Männer an. Sekunden später wurde er zu Boden gebracht und körperlich angegangen. Anschließend flüchteten die Täter mit der Umhängetasche des 63-Jährigen.

Die Tatverdächtigen konnten knapp beschrieben werden: Einer der Männer soll eine Glatze haben, die anderen beiden schwarze, lockige Haare. Alle drei trugen schwarze T-Shirts. Möglicherweise waren die Männer tätowiert. Die Männer sollen kein Deutsch gesprochen haben

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

