POL-ST: Brand in einem Lebensmittelmarkt

Steinfurt (ots)

Samstag, 22.08.2020, 12:39 Uhr, Rheine, Otto-Bergmeyer-Str. 1

Die Leitstelle der Polizei wurde über den Notruf 110 über eine starke Rauchentwicklung in Rheine im Bereich des Postgebäudes an der Hovestraße informiert. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass es sich dabei um einen Brand im rückwärtigen Bereich des LIDL-Marktes an der Otto-Bergmeyer-Straße handelt. Nach ersten Feststellungen brannte dort ein Kühlaggregat. Etwa 50 Kunden und 6 Mitarbeiter/-innen des Marktes konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

