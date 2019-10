Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf - Verkehrsunfall mit Flucht

Herdorf (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte maßgeblich zur Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht beitragen. Er hatte sich das Kennzeichen des verursachenden Lkw gemerkt. Am Dienstagnachmittag, den 29.10.2019, gegen 16:55 Uhr, bemerkte der Geschädigte, dass ein vorbeifahrender Lkw seinen in der Hellerstraße geparkten Pkw beim Vorbeifahren beschädigt hatte. Er war durch einen lauten Knall darauf aufmerksam geworden, konnte aber keine Einzelheiten zu dem Lkw festhalten. Ein Zeuge hatte sich jedoch das Kennzeichen des Lkw gemerkt, so dass die Ermittlungen zur Spedition führten. Die Ermittlungen zu dem Fahrer dauern an. An dem geparkten Pkw war ein Schaden von ca. 600 Euro entstanden. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell