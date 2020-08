Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Ibbenbüren (ots)

Ibbenbüren, Werthmühlenstraße Freitag, 21.08.2020, 21:10 Uhr Ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Lotte befuhr die Werthmühlenstraße in Richtung Tecklenburger Damm. Plötzlich überquerte ein 7-jähriger Junge aus Laggenbeck mit seinem unbeleuchteten Fahrrad die Straße. Der Pkw- Fahrer konnte dem Kind nicht mehr ausweichen. Es kam zum Verkehrsunfall. Das Kind wurde dabei schwer verletzt. Es wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach erster Einschätzung des Notarztes vor Ort bestand Lebensgefahr für das Kind. An dem Fahrrad und dem Pkw entstand leichter Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaunahme blieb die Straße gesperrt.

